SERIE A Volley: Scandicci, Chieri e Busto vincono e si giocano il quarto posto Monza aritmeticamente terza grazie a Brescia, che costringe le toscane al tie break e resta in lizza per la salvezza.

Conegliano prima, Novara seconda e ora Monza terza. La griglia playoff aggiunge un ulteriore tassello, con le brianzole ormai irraggiungibili per una Scandicci vincente, ma solo per 3-2, con Brescia. Il fanalino di coda coglie un punto prezioso nella sua rincorsa salvezza su Perugia, ora a +2 con due turni da giocare. Ceduto il primo con un comodo 14-25, nel secondo le lombarde recuperano dal 17-20 e si impongono 26-24 ai vantaggi, per poi trovare il 25-20 del sorpasso. Guidato da Cvetnic e Jasper, 19 e 17 punti. Scandicci faticosamente risale coi 18 di Stysiak e i 15 di Courtney, impattando con un 21-25 e chiudendola col 12-15 del tie break, bestia nera di Brescia.

Le toscane fanno poker di vittorie in fila ma vengono riprese al quarto posto da Chieri, che dopo 3 ko passa 3-1 a Bergamo. Le ospiti mandano subito a segno tutto l'attacco e fanno 18-25, le orobiche però hanno Faucette Johnson in gran forma (25 punti, più i 17 di Loda) e nel secondo annullano tre set point, imponendosi 31-29. Ospiti in difficoltà anche in avvio di terzo, poi però riprendono in mano la faccenda e la chiudono con 20-25 e 23-25. Deciso, quest'ultimo, da Grobelna e dal bis di Villani, top scorer di squadra a quota 17.

Resta in corsa per il quarto (a -3 da Scandicci e Chieri) anche Busto Arsizio, che con Cuneo cede 17-25 il primo set e poi dilaga fino al 3-1. È l'8° successo in fila delle bustocche, armate di una Gray da 24 punti e filate lisce coi punteggi di 25-18, 25-19 e 25-15. Le piemontesi, che ne hanno 17 di Bici, sono avvicinate da Firenze, che stacca Trentino battendola 3-2 a domicilio. È spettacolo tra l'opposto toscano Nwakalor e quello di casa Piani (27 e 28 punti), seguite dai 18 di Melli e dai 16 di Alberti e D'Odorico. Al facile 15-25 Firenze rispondono i 25-21 e 31-29 Trentino, le toscane si salvano annullando due match point e poi si prendono il quarto per 26-28, dominando il tie break con un netto 8-15.



