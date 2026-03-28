CICLISMO Volta a Catalunya, bis Vingegaard: corsa ipotecata Il danese vince anche la sesta tappa e allunga sugli inseguitori. Domani il gran finale, a Barcellona

Volta a Catalunya, bis Vingegaard: corsa ipotecata.

Jonas Vingegaard è ancora troppo forte, per tutti. Anche nella sesta tappa della Volta a Catalunya, penultima giornata della corsa, il danese fa il vuoto e allunga in classifica generale. Su un percorso con quattro ascese importanti, a fare la differenza è di nuovo l'ultima salita. È qui che Felix Gall, terzo in classifica generale, cede di schianto, è qui che Lenny Martinez, secondo, perde il gregario Afonso Eulalio ed è qui che Remco Evenepoel, in una veste quasi inedita di gregario, si mette a disposizione totale di Florian Lipowitz, sacrificando una possibile vittoria di tappa individuale per provare a trainare il compagno di squadra meglio piazzato in classifica.

La sgasata di Vingegaard arriva a 2,4 chilometri dall'arrivo. Lipowitz e Martinez lo seguono, ma durano solo 300 metri, prima di perdere terreno. Il danese si prende così la quinta vittoria dell'anno, battendo di 10 secondi entrambi, a Queralt, mentre Gall crolla e accusa 2'08" di ritardo. La nuova classifica generale vede Vingegaard in testa, seguito da Martinez a 1'22" e da Lipowitz a 1'30". Domani l'ultima tappa, il tosto circuito di Montujic, intorno a Barcellona.

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