Volta a Catalunya, finalmente Vingegaard: sue 5^ tappa e maglia

Jonas Vingegaard scopre le carte nella quinta giornata della Volta a Catalunya e si prende tappa e maglia, con discreto vantaggio su tutti gli altri, nonostante un percorso privato degli ultimi 2,2 km per l'allerta meteo causata dal vento. La Seu d'Urgell - La Molina/Coll de Pal era un tracciato in cui tutti vedevano la possibile svolta e così è stato.

Tenuta la fuga sempre sotto controllo, con Giulio Ciccone ultimo rimasto del gruppo di fuggitivi, i migliori si sono riavvicinati sulla salita finale e l'hanno riassorbito. All'inseguimento dell'italiano si sono gettati Florian Lopowitz, Lenny Martinez e Felix Gall, poi è scattato Vingegaard e non c'è stata storia per nessuno. Il danese ha chiuso in solitaria la tappa, rifilando 51 secondi a Gall, 1'01" a Martinez e Florian, 1'03" a Valentin Paret-Peintre e 1'38" a Remco Evenepoel.

Un finale che ha preso una forma molto simile a quella della classifica generale, dove ora Vingegaard comanda con 57" di vantaggio su Gall e 1'09" su Martinez, a due giornate dal termine.







