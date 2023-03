Impresa di Giulio Ciccone nella seconda tappa della Volta a Catalunya. Il ciclista italiano, residente a San Marino, si è imposto in volata davanti a due pezzi da 90 come Primoz Roglic e il campione del mondo in carica Remco Evenepoel. In classifica generale, invece, Roglic comanda con 6 secondi di vantaggio sugli altri due rivali.