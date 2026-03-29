CICLISMO Volta a Catalunya: Vingegaard campione, a Gilmore l'epilogo Il danese vince per la prima volta la corsa spagnola, amministrando il vantaggio nell'ultima tappa. L'australiano prevale allo sprint

Volta a Catalunya: Vingegaard campione, a Gilmore l'epilogo.

Non c'è ancora gloria nel 2026 di Remco Evenepoel. Neanche sul Montjuic il campione olimpico riesce a trovare uno scatto d'orgoglio per rendere meno amara una Volta a Catalunya in cui, prima, il belga ha visto progressivamente scappare via il rivale designato Jonas Vingegaard, poi, lungo l'asfalto catalano, ha visto sfuggirgli di mano anche la vittoria dell'ultima tappa.

A prendersi la gloria giornaliera, sul colle che nelle ultime due stagioni aveva ospitato le gesta del Barcellona di Lewandoski, Pedri, Lamine Yamal e Raphinha, è stato l'australiano Brady Gilmore, vincendo allo sprint davanti a Dorian Godon e allo stesso Evenepoel. L'altra parte del trionfo, quella della Maglia biancoverde del vincitore della Volta, è andata proprio a Vingegaard, che, dopo aver dominato la quinta e la sesta tappa, si è limitato a gestire il vantaggio accumulato nei confronti degli inseguitori: 1'22" sul francese Lenny Martinez, 1'30" sul tedesco Florian Lipowitz. Quinto, a 2'13", c'è Evenepoel, che da capitano si è poi ritrovato a fare da gregario allo stesso Lipowitz, meglio piazzato.

Il proprio successo il danese l'ha costruito sulle montagne, non lasciando respiro agli avversari con scatti e controscatti che hanno avuto risposte solo limitate. Tutto questo nonostante il rivale belga fosse caduto a traguardo in vista nella terza tappa, mentre i due erano in fuga, e Vingegaard avesse scelto di farsi riprendere dal gruppo per non approfittarne, rinunciando al successo di giornata. Un gesto tanto corretto quanto poi è stata brutale la risposta, sportivamente parlando, offerta Vingegaard sulle alture catalane. Impossibile per chiunque stargli dietro e questo vuol dire solo una cosa: la sfida a Tadej Pogacar, in vista del Tour de France, è lanciata.

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