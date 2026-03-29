Volta a Catalunya: Vingegaard campione, a Gilmore l'epilogo
Il danese vince per la prima volta la corsa spagnola, amministrando il vantaggio nell'ultima tappa. L'australiano prevale allo sprint
Non c'è ancora gloria nel 2026 di Remco Evenepoel. Neanche sul Montjuic il campione olimpico riesce a trovare uno scatto d'orgoglio per rendere meno amara una Volta a Catalunya in cui, prima, il belga ha visto progressivamente scappare via il rivale designato Jonas Vingegaard, poi, lungo l'asfalto catalano, ha visto sfuggirgli di mano anche la vittoria dell'ultima tappa.
A prendersi la gloria giornaliera, sul colle che nelle ultime due stagioni aveva ospitato le gesta del Barcellona di Lewandoski, Pedri, Lamine Yamal e Raphinha, è stato l'australiano Brady Gilmore, vincendo allo sprint davanti a Dorian Godon e allo stesso Evenepoel. L'altra parte del trionfo, quella della Maglia biancoverde del vincitore della Volta, è andata proprio a Vingegaard, che, dopo aver dominato la quinta e la sesta tappa, si è limitato a gestire il vantaggio accumulato nei confronti degli inseguitori: 1'22" sul francese Lenny Martinez, 1'30" sul tedesco Florian Lipowitz. Quinto, a 2'13", c'è Evenepoel, che da capitano si è poi ritrovato a fare da gregario allo stesso Lipowitz, meglio piazzato.
Il proprio successo il danese l'ha costruito sulle montagne, non lasciando respiro agli avversari con scatti e controscatti che hanno avuto risposte solo limitate. Tutto questo nonostante il rivale belga fosse caduto a traguardo in vista nella terza tappa, mentre i due erano in fuga, e Vingegaard avesse scelto di farsi riprendere dal gruppo per non approfittarne, rinunciando al successo di giornata. Un gesto tanto corretto quanto poi è stata brutale la risposta, sportivamente parlando, offerta Vingegaard sulle alture catalane. Impossibile per chiunque stargli dietro e questo vuol dire solo una cosa: la sfida a Tadej Pogacar, in vista del Tour de France, è lanciata.
[Banner_Google_ADS]