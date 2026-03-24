Volta Catalunya: Cort nega il bis a Godon, che resta leader

Dorian Godon manca la doppietta nella seconda tappa della Volta Catalogna, ma mantiene comunque la testa della corsa. A trionfare nella volata di Banyoles è stato il danese Magnus Cort, della Uno-X Mobility, lanciando uno sprint lunghissimo e alzando le braccia davanti a Noa Isidore e all'italiano Francesco Busatto.
Quarto è Godon, ora appaiato allo stesso Cort ma sempre leader per somma di migliori piazzamenti. Terzo è Remco Evenepoel, rimane ancora nel mucchio il favoritissimo Jonas Vingegaard.