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Volta Catalunya: Cort nega il bis a Godon, che resta leader

Il danese vince in volata la seconda tappa, il francese è quarto, ma è ancora in vetta. Terzo in classifica è Evenepoel

24 mar 2026
Volta Catalunya: Cort nega il bis a Godon, che resta leader

Dorian Godon manca la doppietta nella seconda tappa della Volta Catalogna, ma mantiene comunque la testa della corsa. A trionfare nella volata di Banyoles è stato il danese Magnus Cort, della Uno-X Mobility, lanciando uno sprint lunghissimo e alzando le braccia davanti a Noa Isidore e all'italiano Francesco Busatto.

Quarto è Godon, ora appaiato allo stesso Cort ma sempre leader per somma di migliori piazzamenti. Terzo è Remco Evenepoel, rimane ancora nel mucchio il favoritissimo Jonas Vingegaard.




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