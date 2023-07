TENNIS Vondrousova, l'outsider che trionfa a Wimbledon

Vondrousova, l'outsider che trionfa a Wimbledon.

Marketa Vondrousova, numero 42 del mondo, ha vinto il torneo di Wimbledon. La ceca, che non era nemmeno compresa tra le teste di serie, ha completato il suo capolavoro battendo in finale Ons Jabeur per 6-4 6-4. Per la tunisina si tratta della seconda finale persa consecutivamente. Domani alle 15 finale maschile tra Djokovic e Alcaraz.

