Vuelta: 11a tappa neutralizzata per proteste, Vingegaard sempre in rosso

Una manifestazione pro-Palestina blocca la corsa, ai 3 km dall'arrivo. Pidcock recupera in classifica generale

3 set 2025
L'11a tappa della Vuelta a Espana si chiude senza vincitori. A causa di una manifestazione pro-Palestina in corso vicino al traguardo – sembra per protestare contro la presenza della Israel Cycling tra le squadre iscritte –, la direzione di gara ha scelto di anticipare la conclusione della corsa ai 3 chilometri dall'arrivo.

In questo modo non ci sono state braccia alzate nel finale, ma solo un rilevamento dei distacchi per riscrivere la classifica generale, che ha visto l'allungo in testa di Jonas Vingegaard e un recupero di terreno sugli altri contendenti da parte di Tom Pidcock, arrivato insieme a lui. Non assegnati gli abbuoni per l'arrivo, restano comunque validi quelli per l'ultimo traguardo volante: Pidcock si prende quello da 6 secondi, la Maglia rossa quello da 4.




