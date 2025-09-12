Vuelta, 19a tappa: Philipsen vince un'altra volata

Jasper Philipsen vince in volata la 19a tappa della Vuelta a Espana, terzultima giornata della 70a edizione. Il belga batte al photofinish un altro specialista degli sprint come Mads Pedersen, scattato troppo presto, e Orluis Aular, prendendosi il terzo successo nella corsa.
In classifica generale, Jonas Vingegaard difende con successo la Maglia rossa, anzi, strappa nel finale e anticipa gli avversari, guadagnando quattro secondi su tutti. Joao Almeida, ora a 44" di distacco, avrà domani l'ultima opportunità per tentare l'assalto alla Vuelta, a Bola del Mundo, prima della passerella conclusiva verso Madrid.