Vuelta, 19a tappa: Philipsen vince un'altra volata

Il belga anticipa il rivale Pedersen allo sprint. Vingegaard allunga su Almeida, domani l'ultima sfida prima della passerella finale

12 set 2025
Foto: Sprint Cycling
Jasper Philipsen vince in volata la 19a tappa della Vuelta a Espana, terzultima giornata della 70a edizione. Il belga batte al photofinish un altro specialista degli sprint come Mads Pedersen, scattato troppo presto, e Orluis Aular, prendendosi il terzo successo nella corsa.

In classifica generale, Jonas Vingegaard difende con successo la Maglia rossa, anzi, strappa nel finale e anticipa gli avversari, guadagnando quattro secondi su tutti. Joao Almeida, ora a 44" di distacco, avrà domani l'ultima opportunità per tentare l'assalto alla Vuelta, a Bola del Mundo, prima della passerella conclusiva verso Madrid.




