Vuelta, 19a tappa: Philipsen vince un'altra volata

Il belga anticipa il rivale Pedersen allo sprint. Vingegaard allunga su Almeida, domani l'ultima sfida prima della passerella finale

Jasper Philipsen vince in volata la 19a tappa della Vuelta a Espana, terzultima giornata della 70a edizione. Il belga batte al photofinish un altro specialista degli sprint come Mads Pedersen, scattato troppo presto, e Orluis Aular, prendendosi il terzo successo nella corsa.

In classifica generale, Jonas Vingegaard difende con successo la Maglia rossa, anzi, strappa nel finale e anticipa gli avversari, guadagnando quattro secondi su tutti. Joao Almeida, ora a 44" di distacco, avrà domani l'ultima opportunità per tentare l'assalto alla Vuelta, a Bola del Mundo, prima della passerella conclusiva verso Madrid.

