Vuelta 2026: partenza da Monaco arriva a Granada

La Vuelta 2026, terzo e ultimo Grande Giro della stagione ciclistica, si svolgerà dal 22 agosto al 13 settembre e presenterà un percorso particolarmente impegnativo, destinato a lasciare il segno. La corsa partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la Grande Salida per la terza edizione consecutiva all’estero e per la settima volta nella storia della Vuelta, confermando la vocazione internazionale dell’evento. L’arrivo finale sarà invece a Granada, città che per la prima volta accoglierà la conclusione del Giro spagnolo, aggiungendo un elemento di assoluta novità al racconto della corsa.

Il tracciato attraverserà quattro Paesi – Monaco, Francia, Andorra e Spagna – e rispetterà la tradizione della Vuelta di proporre tappe relativamente brevi ma estremamente intense. Solo tre frazioni supereranno i 200 chilometri, mentre la maggior parte delle giornate sarà caratterizzata da percorsi nervosi, ricchi di salite e continui cambi di ritmo. In totale sono previsti sette arrivi in quota, a conferma di una corsa fortemente orientata verso gli scalatori e gli uomini di classifica.

Accanto alle tappe di alta montagna, il percorso offrirà numerose frazioni ondulate e di media montagna, ideali per attacchi da lontano e colpi di scena. Non mancheranno però le occasioni per gli specialisti: il programma include due prove a cronometro, fondamentali per l’economia della classifica generale, e quattro o cinque tappe pensate per le ruote veloci, anche se raramente completamente pianeggianti. Nel complesso, la Vuelta si svilupperà su 3.275 chilometri totali e presenterà oltre 58.000 metri di dislivello, numeri che la collocano tra le edizioni più dure degli ultimi anni.

Un percorso equilibrato solo in apparenza, che promette battaglia fin dai primi giorni e una lotta serrata per la maglia rossa fino all’ultimo atto.







