Vuelta, 2a vittoria per l'Italia: Ganna si prende la crono

Filippo Ganna vince la 18a tappa della Vuelta a Espana, regalando all'Italia il secondo successo consecutivo, dopo quello di Giulio Pellizzari nella 17a. E pensare che per i ciclisti azzurri si stava profilando la seconda edizione di fila senza trionfi. La vittoria di Ganna è arrivata nella seconda cronometro della Vuelta, l'unica individuale, visto che la precedente era stata a squadre, battendo Jay Vine di un solo secondo, grazie a un'ultima parte di gara impeccabile. Per lui è il 36° successo da professionista, il 9° nei grandi giri.

Il percorso è stato però più che dimezzato rispetto a quello inizialmente disegnato, passando da 27,2 chilometri a 12 per timore di altre proteste pro-Palestina nei pressi dell'arrivo, che avrebbero reso pericolosa la prova e ne avrebbero minato la validità. Tale taglio ha penalizzato Joao Almeida nella corsa alla Maglia rossa, in quanto il portoghese è più affidabile di Jonas Vingegaard nelle prove contro il tempo e un tracciato più corto gli è probabilmente costato parecchio: nonostante i soli 12 chilometri da percorrere, il ciclista di Team Emirates ha guadagnato 10 secondi sul rivale, riducendo a 40 il divario tra loro.







