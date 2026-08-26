TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:08 Accordo Ponte: i commenti dei sindacati e del Segretario di Stato agli Interni 18:40 San Marino Academy: presentata la prima squadra femminile, Piva ancora allenatore 17:47 100 euro in più in busta paga per circa 4.000 dipendenti pubblici
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Vuelta a Espana, arriva il bis anche per Brennan

Il britannico completa la doppietta in volata, nella 5a tappa. Pogacar ancora avanti nella generale

di Nicola Petricca
26 ago 2026
Vuelta a Espana, arriva il bis anche per Brennan

Matthew Brennan e Tadej Pogacar fanno metà e metà. Dopo la doppietta dello sloveno, arriva anche quella del britannico, che si prende la quinta tappa dalla Vuelta a Espana - la quarta disputata, vista la cancellazione per grandine della terza giornata - e continua nell'alternanza con il campione del mondo.

Il secondo successo di Brennan è arrivato a Roquetes, percorso con un'unica asperità prevista nel finale, un Gran premio della montagna di terza categoria, che però non ha sortito effetti. Il britannico ha vinto in volata, ben assistito da Wout Van Aert e Christophe Laporte, davanti a Jord Meeus e all'italiano Vincenzo Albanese.

Nulla cambia in classifica generale: Pogacar resta Maglia rossa con ampio margine sul connazionale Primoz Roglic, distante 3'21", e su Enric Mas, terzo a 3'32".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport