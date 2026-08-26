CICLISMO

Vuelta a Espana, arriva il bis anche per Brennan

Il britannico completa la doppietta in volata, nella 5a tappa. Pogacar ancora avanti nella generale

Vuelta a Espana, arriva il bis anche per Brennan.

Matthew Brennan e Tadej Pogacar fanno metà e metà. Dopo la doppietta dello sloveno, arriva anche quella del britannico, che si prende la quinta tappa dalla Vuelta a Espana - la quarta disputata, vista la cancellazione per grandine della terza giornata - e continua nell'alternanza con il campione del mondo.

Il secondo successo di Brennan è arrivato a Roquetes, percorso con un'unica asperità prevista nel finale, un Gran premio della montagna di terza categoria, che però non ha sortito effetti. Il britannico ha vinto in volata, ben assistito da Wout Van Aert e Christophe Laporte, davanti a Jord Meeus e all'italiano Vincenzo Albanese.

Nulla cambia in classifica generale: Pogacar resta Maglia rossa con ampio margine sul connazionale Primoz Roglic, distante 3'21", e su Enric Mas, terzo a 3'32".

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy