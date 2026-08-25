CICLISMO Vuelta a Espana, è già fuga Pogacar: assolo di 50 km nella 4a tappa Lo sloveno domina la giornata in Andorra, percorrendone in testa, da solo, metà. Roglic dista già 3'21"

Vuelta a Espana, è già fuga Pogacar: assolo di 50 km nella 4a tappa.

Cambiano le stagioni, cambiano le corse, ma non cambia il loro dominatore. Quando c'è, Tadej Pogacar vince, punto. E poco importa se ci si mette di mezzo la grandine a far annullare tappe e rimandarne i trionfi, allo sloveno basta aspettare il giorno successivo, il quarto, in questo caso, della Vuelta a Espana, per trovare il primo sigillo anche in salita, dopo quello nella cronometro di apertura.

Nella frazione andorrana dell'edizione 2026, Pogacar attacca a 50,5 chilometri dal traguardo, sull'ascesa di Beixalís, mettendo davanti a tutti la Maglia rossa e non guardandosi più indietro. Nota a margine: 50 chilometri dal via era la metà della tappa, quindi l'altra metà l'ha percorsa in testa da solo. Altra nota: non aveva mai vinto attaccando da così lontano.

All'arrivo è poi giunto in scioltezza con 2'39" di vantaggio sul belga Jardo Widar, davanti a Felix Gall e a Oscar Onley. Con buona pace del connazionale Primoz Roglic, che la Vuelta l'ha già vinta quattro volte, che ieri l'aveva marcato a uomo fino all'arrivo della pioggia e alla successiva interruzione e che, prima del via alla corsa, aveva detto di voler provare a rivestirsi di rosso. Ecco, il distacco tra sloveni, in classifica generale, è già di 3'21". E non siamo neanche arrivati in Spagna.

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