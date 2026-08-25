Vuelta a Espana, è già fuga Pogacar: assolo di 50 km nella 4a tappa
Lo sloveno domina la giornata in Andorra, percorrendone in testa, da solo, metà. Roglic dista già 3'21"
Cambiano le stagioni, cambiano le corse, ma non cambia il loro dominatore. Quando c'è, Tadej Pogacar vince, punto. E poco importa se ci si mette di mezzo la grandine a far annullare tappe e rimandarne i trionfi, allo sloveno basta aspettare il giorno successivo, il quarto, in questo caso, della Vuelta a Espana, per trovare il primo sigillo anche in salita, dopo quello nella cronometro di apertura.
Nella frazione andorrana dell'edizione 2026, Pogacar attacca a 50,5 chilometri dal traguardo, sull'ascesa di Beixalís, mettendo davanti a tutti la Maglia rossa e non guardandosi più indietro. Nota a margine: 50 chilometri dal via era la metà della tappa, quindi l'altra metà l'ha percorsa in testa da solo. Altra nota: non aveva mai vinto attaccando da così lontano.
All'arrivo è poi giunto in scioltezza con 2'39" di vantaggio sul belga Jardo Widar, davanti a Felix Gall e a Oscar Onley. Con buona pace del connazionale Primoz Roglic, che la Vuelta l'ha già vinta quattro volte, che ieri l'aveva marcato a uomo fino all'arrivo della pioggia e alla successiva interruzione e che, prima del via alla corsa, aveva detto di voler provare a rivestirsi di rosso. Ecco, il distacco tra sloveni, in classifica generale, è già di 3'21". E non siamo neanche arrivati in Spagna.
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