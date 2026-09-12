CICLISMO Vuelta a Espana: Gall ci prova, Roglic neanche, Mas certifica la Maglia rossa Nel giorno in cui torna al successo Mikel Landa, lo spagnolo ufficializza la vittoria del giro, alla 20a tappa

Vuelta a Espana: Gall ci prova, Roglic neanche, Mas certifica la Maglia rossa.

Pochi squilli e tutti contenuti. La penultima tappa della Vuelta a Espana non cambia nulla in classifica generale e allora è Enric Mas ad aggiudicarsi, per la prima volta in carriera, il terzo grande giro del calendario ciclistico. Nella tappa regina, allo spagnolo è bastato controllare: prima il triplo strappo di Richard Carapaz – che comunque aveva oltre cinque minuti di distacco da recuperare – e poi quello di Felix Gall. Primoz Roglic, invece, è “non pervenuto”, parso sin dall'inizio incapace di insidiare la prima posizione di un Mas arrivato, ovviamente, con un sorriso a 32 denti stampato in volto sul Collado del Alguacil. Era dal 2014, da Alberto Contador, che uno spagnolo non vinceva la Vuelta.

Vero, dopo averla dominata, dalla fine della prima settimana non era più in gara Tadej Pogacar, che allora aveva già vinto tre tappe, era al comando dall'inizio e aveva già accumulato un margine sufficiente per chiuderla lì. Però lo sloveno ha commesso una disattenzione, che gli è costata molto cara, mentre Mas no. Anzi, è cresciuto di livello giornata dopo giornata, dimostrando di meritarsi questa Maglia rossa soprattutto durante la cronometro della 18a tappa, quella in cui, secondo le previsioni, avrebbe dovuto perdere un'eresia rispetto a Roglic e invece ha stupito tutti, con una gran prova che gli ha permesso di contenere i danni e restare in controllo fino alla fine.

A rubare una posizione all'altro sloveno ci ha provato oggi Gall, con un'ottima azione nel finale, che lo ha riportato a contatto, ma non gli ha permesso di risalire dalla terza alla seconda piazza. In una giornata già di per sé storica, la Spagna ha fatto doppietta, perché la tappa è andata a Mikel Landa, capace di domare il resto del gruppo di testa - in fuga per tutta la gara - sull'ultima salita e di prendersi un successo che gli mancava da oltre cinque anni. Non solo, la sua ultima vittoria sulle strade del giro di casa risaliva a ben 11 anni fa. Roba da libri di storia del ciclismo, le cui pagine, oggi, sono tutte a tinte giallorosse.

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