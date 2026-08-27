CICLISMO Vuelta a Espana, terzo sigillo di Pogacar: vince in volata su Mas Stavolta niente assolo per lo sloveno, con lo spagnolo che recupera e gli contende successo fino in fondo. Roglic perde ancora terreno

Vuelta a Espana, terzo sigillo di Pogacar: vince in volata su Mas.

La notizia della sesta tappa della Vuelta a Espana non è che Tadej Pogacar abbia vinto - di nuovo, per la terza volta -, ma che non abbia stravinto. Tanto ampio è diventato il dominio dello sloveno sulla scena ciclistica mondiale, da aver portato tutti a ragionare in questo modo.

Sulle salite della sesta giornata della corsa spagnola, a Castelló, la Maglia rossa ha alzato i giri all'inasprirsi delle ascese, rompendo le righe del gruppo, dopo aver recuperato la fuga di giornata. Ma proprio mentre nessuno sembrava capace di resistergli, ecco scattare il terzo della classifica generale, Enric Mas, che l'ha poi raggiunto proprio in cima alla salita del Puerto El Bartolo. Da lì, l'atteso assolo è diventato un'inattesa gara a due tra lo sloveno e lo spagnolo, mentre il gruppo degli altri migliori, dietro, non riusciva a organizzarsi per inseguirli. Alla fine, il successo di Pogacar è arrivato in maniera insolita, in volata, con tanto di stretta di mano tra i due contendenti dopo il traguardo. Terzo è Ramses Debruyne, a 46" di distacco, che regola il gruppo degli uomini di classifica.

A proposito di classifica, la sesta tappa la ridisegna, perché ora è Mas il più diretto inseguitore, secondo, a 3'34" di distacco da Pogacar, mentre Primoz Roglic arretra di una posizione, in terza, con 4'21" di svantaggio e l'accoppiata Richard Carapaz - Felix Gall che bussa alle sue spalle per salire sul podio virtuale.

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