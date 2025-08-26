Vuelta, a Turner la tappa più lunga. Gaudu in rosso

La tappa più lunga della Vuelta a Espana è di un britannico. Ben Turner, della Ineos Grenadiers, vince in volata a Voiron davanti a Jasper Philipsen. Solo settimo è il favorito Mads Pedersen. Per Turner è il secondo successo della carriera nel World Tour.

Cambia anche la classifica generale, perché David Gaudu sfila la Maglia rossa a Jonas Vingegaard, pur rimanendo a parità di tempo. Questo perché il francese ha chiuso al 25° posto, contro il 42° del danese, e ora gli è passato davanti per una questione di migliori piazzamenti nell'arco delle prime quattro tappe. Resta al terzo posto Giulio Ciccone, con otto secondi di distacco dai due di testa. Nel finale c'è stata anche una caduta, che ha coinvolto nuovamente George Bennett e stavolta anche Jay Vine.

Terminate le tappe piemontesi e quella a cavallo tra Piemonte e Francia, ora la Vuelta si sposterà in Spagna: nella quinta tappa è in programma la cronometro a squadre, 24,1 km di percorso a Figueres, in cui parte favorita la Visma-Lease a bike di Vingegaard.







