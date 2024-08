CICLISMO Vuelta, alle prime salite Roglic si prende tappa e maglia Lo sloveno vince in volata van Eetvelt e ora guida la generale con 8" su Almeida. Tiberi è 4° e conquista la maglia bianca di miglior giovane.

Dopo il tranquillo esordio in terra portoghese, la Vuelta entra in Spagna e trova le sue prime salite, con le quali, come da copione, compare Primoz Roglic. E che comparizione: il tre volte campioneb da Plasencia al traguardo in verticale di Pico Villuercas. Successo da scalatore e velocista, con l'arrivo in volata su Lennert van Eetvelt, scattato baldanzoso ma infine beffato dal ritorno del più esperto rivale. Che strappa la maglia a Wout Van Aert e ora guida una classifica rivoluzionata in toto nel podio e ancora corta nella top 10, racchiusa in 1'. Roglic guida con 8” su Joao Almeida – terzo di giornata – e 32” su Enric Mas; subito sotto, 4° a 38”, c'è Antonio Tiberi, che tiene bene su pendii in teoria non a lui congeniali e conquista la maglia bianca di miglior giovane.

Nei 167 km di gara la testa la tiene a lungo un drappello di 5, spartitisi 3 dei 4 GPM previsti: Moniquet, Zana, Bizkarra e il duo Armirail-Castrillo, gli ultimi ad arrendersi al rientro del guppo. Mancano 5 km, 3 di salita ardua e 2 più leggeri, che portano al traguardo: Roglic, van Eetvelt e Mas prendono margine ma non troppo, così si aggiunge il terzetto Almeida-Gall-Riccitello e poi pure Landa, che tenta invano lo strappo libera-tutti. Dunque sono in 7 a giocarsi la tappa, decisa sulle ultime curve: van Eetvelt scatta ma Roglic gli parte alla spalle e lo beffa di nulla, lasciandogli solo un paio di gesti di stizza a denti stretti. Sintomo di chi ci ha creduto, ma solo fino a qualche secondo dall'arrivo.

