Vuelta, bis di Ayuso da separato in casa. Vingegaard resta in rosso

Juan Ayuso concede il bis alla Vuelta a Espana, prendendosi la 12a tappa della corsa, in una volata a due con Javier Romo (Movistar). Una vittoria che sa di rivincita, per lo spagnolo, dopo i dissidi con Team Emirates, che ne hanno portato all'uscita anticipata dalla squadra e a una diatriba pubblica coi suoi vertici, che secondo il ciclista hanno annunciato prima del tempo la già prematura rescissione del contratto, minando la sua immagine.

Nulla cambia in classifica generale, con il gruppo Maglia rossa che arriva senza patemi a sei minuti dai primi due e Jonas Vingegaard ancora al comando con 50 secondi su Joao Almeida (capitano di Ayuso nella Uae) e 56 su Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team). Nono è Giulio Ciccone, ormai lontano, a 2'33", seguito da Giulio Pellizzari.

La tappa è caratterizzata da una fuga particolarmente numerosa, con ben 53 attaccanti, tra cui lo stesso Ayuso e il suo compagno di squadra Marc Soler, che scollina in testa sulla prima salita del giorno. Gli uomini classifica si tengono a distanza Mads Pedersen si prende i 20 punti del traguardo intermedio e la fuga si sfalda tra Los Corrales de Buelna e la salita decisiva di Collada de Brenes. Lanciato da Soler, Ayuso scappa a 25 km dall'arrivo, ma si porta a ruota Romo.

A questo punto, il ciclista di Team Emirates approfitta della situazione, dà pochi cambi al rivale, rimanendone in scia, e poi lancia la volata, battendolo allo sprint. Si tratta della 78a vittoria stagionale per la Uae, la seconda in carriera nella Vuelta per Ayuso, dopo quella nella 7a tappa di quest'anno. E tutto ciò nella giornata che precede la cima più iconica della corsa rossa, il leggendario Angliru, nelle Asturie, che potrebbe indirizzare la Vuelta numero 80.







