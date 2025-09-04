TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:41 Baseball, gara 2: la finale scudetto San Marino - Parma in diretta su RTV 16:30 Banca di San Marino, braccio di ferro tra Starcom e Comitato per Bsm 16:18 Giochi e Sport tradizionali: presentata l'edizione 2025 15:36 Mondo della moda in lutto: è morto Giorgio Armani 15:31 Auto Green, Guido Guerrini: "Vorrei regalare a San Marino un titolo iridato FIA" 13:55 A14: camion si ribalta vicino al casello di Rimini sud 12:45 3 settembre di festeggiamenti anche serali: tradizione, tombola e musica 10:45 Lisbona, deraglia la funicolare di Gloria: almeno 16 morti e 20 feriti 09:55 Violenza su minori, Genitori Sammarinesi in Piazza della Libertà: oggi la manifestazione 08:04 Avviata ufficialmente la raccolta firme per il riconoscimento della Fibromialgia a San Marino
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Vuelta, bis di Ayuso da separato in casa. Vingegaard resta in rosso

Dopo la 7a, lo spagnolo - che a fine anno lascerà Team Emirates - vince anche la 12a tappa. Nulla cambia in classifica

4 set 2025
Foto: Sprint Cycling
Foto: Sprint Cycling

Juan Ayuso concede il bis alla Vuelta a Espana, prendendosi la 12a tappa della corsa, in una volata a due con Javier Romo (Movistar). Una vittoria che sa di rivincita, per lo spagnolo, dopo i dissidi con Team Emirates, che ne hanno portato all'uscita anticipata dalla squadra e a una diatriba pubblica coi suoi vertici, che secondo il ciclista hanno annunciato prima del tempo la già prematura rescissione del contratto, minando la sua immagine.

Nulla cambia in classifica generale, con il gruppo Maglia rossa che arriva senza patemi a sei minuti dai primi due e Jonas Vingegaard ancora al comando con 50 secondi su Joao Almeida (capitano di Ayuso nella Uae) e 56 su Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team). Nono è Giulio Ciccone, ormai lontano, a 2'33", seguito da Giulio Pellizzari.

La tappa è caratterizzata da una fuga particolarmente numerosa, con ben 53 attaccanti, tra cui lo stesso Ayuso e il suo compagno di squadra Marc Soler, che scollina in testa sulla prima salita del giorno. Gli uomini classifica si tengono a distanza Mads Pedersen si prende i 20 punti del traguardo intermedio e la fuga si sfalda tra Los Corrales de Buelna e la salita decisiva di Collada de Brenes. Lanciato da Soler, Ayuso scappa a 25 km dall'arrivo, ma si porta a ruota Romo.

A questo punto, il ciclista di Team Emirates approfitta della situazione, dà pochi cambi al rivale, rimanendone in scia, e poi lancia la volata, battendolo allo sprint. Si tratta della 78a vittoria stagionale per la Uae, la seconda in carriera nella Vuelta per Ayuso, dopo quella nella 7a tappa di quest'anno. E tutto ciò nella giornata che precede la cima più iconica della corsa rossa, il leggendario Angliru, nelle Asturie, che potrebbe indirizzare la Vuelta numero 80.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport