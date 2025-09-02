TV LIVE ·
Vuelta, bis di Vine. Vingegaard torna leader

Il ciclista di Team Emirates trova il secondo successo, nella 10a tappa. Il danese batte Traen e lo stacca di 26 secondi

2 set 2025
Foto: Sprint Cycling
Foto: Sprint Cycling

Seconda vittoria alla Vuelta a Espana per Jay Vine, che dopo la sesta tappa si prende anche la decima. Il ciclista di Team Emirates trionfa in solitaria, precedendo di 35 secondi Pablo Castrillo e di 65 JAvier Romo (entrambi Movistar) sulla salita di El Ferial Larra Belagua.

Cambia la classifica generale perché Jonas Vingegaard stacca oltre un minuto Torstein Trean, il precedente leader, e si riprende la Maglia rossa, a metà corsa, con 26 secondi vantaggio su di lui. Terzo è Joao Almeida a 38", sesto è Giulio Ciccone, attardato di 2'05". Domani si riparte con una frazione di media montagna, con avvio e arrivo a Bilbao, in cui potrebbero essere ancora protagonisti gli attaccanti.




