CICLISMO Vuelta, Bittner fa sua la volata di Siviglia Battuti van Aert e Groves, Roglic resta in Rossa.

Alla Vuelta, il ceco Pavel Bittner vince la quinta tappa, da Fuente del Maestre a Siviglia: battuti in volata Wout van Aert e Kaden Groves. Nella generale non cambia nulla, Primoz Roglic resta in Rossa con 8" su Joao Almeida.

