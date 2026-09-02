VUELTA Vuelta: Brennan vince in volata l'11ª tappa Terzo successo di tappa per il velocista del Team Visma. Invariata la classifica generale, con Enric Mas sempre in maglia rossa

Vuelta: Brennan vince in volata l'11ª tappa.

Ci si attendeva un arrivo in volata dall'11ª tappa della Vuelta, la Cartagena – Lorca di 153 km, e a trionfare è ancora Matthew Brennan, che conquista il terzo successo di tappa. Non parte Mads Pedersen, che si ritira dopo diverse giornate difficili.

Nei primi km della corsa vanno in fuga quattro corridori, tra cui c'è anche l'italiano Alessandro Covi, ma le squadre dei velocisti controllano senza problemi la situazione e i fuggitivi vengono ripresi quando mancano ancora più di 80 km all'arrivo. Poco dopo provano a scappare dal gruppo Ethan Hayter e Larry Warbasse, ma il plotone non concede mai più di mezzo minuto di margine alla coppia. Il team Visma controlla la situazione nel finale, e Wout Van Aert lancia perfettamente Brennan che vince senza problemi la volata, davanti a Bryan Coquard e Jordi Meeus.

Non cambia nulla nella classifica generale, con Enric Mas sempre in maglia rossa con 1'18” di vantaggio su Primosz Roglic e 1'39” su Félix Gall.

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