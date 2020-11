CICLISMO Vuelta: Carthy si prende l'Angliru, Carapaz in Rossa L'ecuadoriano stacca Roglic di 10" e gli toglie il primato, ma già la crono di martedì potrebbe ristabilire le gerarchie.

Prima del giorno di riposo, la Vuelta tocca la sua cima sfidando l'Alto de l'Angliru, che promette fughe e crolli di classifica e invece, viceversa, tiene a galla tutti. Carthy vince la tappa tagliando in solitaria il traguardo in discesa, posto dopo 12,4 km col 9,9% di pendenza media, punte del 23,5% e ultimi 7 km a impiccarsi, con pendenza mai sotto al 10%. A 16” dal vincitore ci sono Vlasov, Mas e soprattutto Carapaz, che strappa la Rossa a un Roglic che arriva, insieme a Kuss e Dan Martin, dopo altri 10”. E 10” dunque è lo scarto che fa saltare lo stallo tra i due capolista ex aequo, mentre Carthy sale a 32” dalla vetta e per 3” toglie il terzo posto a Martin. Il cambio al vertice si prospetta comunque di breve durata, perché martedì si riparte con una crono e quella è specialità di Roglic. Carapaz doveva prendere le distanze e invece niente, dunque quella di oggi, se non una sconfitta de facto, è quantomeno una vittoria di Pirro.



Nella fase pre-montana si issa subito al comando un plotone di una ventina di ciclisti, tra i quali gli azzurri Formolo – poi caduto in discesa – e Cattaneo. Cattaneo che è il solo a tenere quando, sull'Alto de Coral, Sanchez saluta tutti e va in allungo. Si aggiunge anche Guillame Martin e il terzetto tiene botta fino a 10,5 km dal traguardo, salvo poi essere ripreso dal gruppo. Nel quale lo scatenato Froome fa da gregario di lusso e traina Carapaz, anche se a comandare le manovre è la Jumbo-Visma di Roglic. Poi l'Angliru, dove i contendenti cominciano a staccarsi: Froome, Soler, Cattaneo, Nieve, Valverde cadono come mosche e là davanti ne restano 9. Carapaz bluffa un po' e ai 2 km, dopo un mezzo strappo di Mas, parte all'attacco. Roglic non replica, ma il vincitore del Giro 2019 non ne ha per volare via. E allora, dopo un altro km di stallo, c'è lo spunto definitivo di Carthy, che in una Vuelta ancora senza padroni si mette in lista come outsider numero uno.

