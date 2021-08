È Magnus Cort Nielsen il vincitore della 12° tappa del Vuelta 175 km da Jaen a Cordova. Nell'arrivo di gruppo, il danese ha battuto in volata Andrea Bagioli e Mathews: si tratta del suo secondo successo di questa edizione, dopo quello nella tappa 6. Nella generale non cambia nulla: Eiking resta in Rossa con 58" su Martin e 1' 56" su Roglic, ancora protagonista di una caduta.