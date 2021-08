CICLISMO Vuelta del Portogallo, quarta tappa a Figueiredo

Sono quasi 182 i chilometri della quarta tappa della Vuelta del Portogallo, che parte da Belmonte e arriva a Guarda con l'ultimo tratto contraddistinto da 40km in piena montagna. A trionfare con il tempo di 4 ore 28' e 24'' è il ciclista portoghese della Efapel Frederico Figueiredo, primo successo per lui in questo giro, dopo che nell'edizione dello scorso anno aveva chiuso al terzo posto della classifica generale. Si tratta invece del terzo successo nella Vuelta per il team lusitano, dopo i primi due di Rafael Reis. L'alfiere della Efapel ha duellato fino al termine con Amaro Antunes, con lo sprint finale vinto da Figueiredo. La coppia ha anticipato di oltre un minuto il resto del gruppo, avvicinandosi pericolosamente al primato nella classifica generale di Alejandro Marque, che ha chiuso in 16esima posizione. Marque mantiene la maglia gialla del Giro, e alle sue spalle sale dunque ora Antunes, con un ritardo di cinque secondi, mentre il vincitore di giornata chiude il podio provvisorio a 25 secondi. Staccato di oltre un minuto il gruppo formato da Brandao, Moreira, Gonzalez e Carvalho. La Vuelta del Portogallo si prende un giorno di riposo, prima di tornare con la quinta tappa il 10 agosto. 171 km partendo da Agueda e l'arrivo in salita previsto a Santo Tirso.

