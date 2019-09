Vuelta di Spagna: Gilbert vince la 17sima tappa. Grande rimonta di Quintana

Torna in scena dopo il turno di riposo la Vuelta di Spagna, un riposo che ha fatto sicuramente bene a Nairo Quintana che col tempo di 4.20'25'' riesce a scalare posizioni e a portarsi addirittura al secondo posto della classifica generale, dietro a Primoz Roglic che mantiene la maglia rossa. Incredibile rimonta per il colombiano del team Movistar, che sembrava ormai fuori dai giochi ed ora è pronto a giocarsi il primato. A tagliare per primo il traguardo è il belga Philippe Gilbert davanti a Sam Bennett e Remi Cavagna.