CICLISMO Vuelta di Spagna, quarta tappa a Jakobsen

Vuelta di Spagna, quarta tappa a Jakobsen.

La quarta tappa della Vuelta di Spagna se l'aggiudica Fabio Jakobsen della Quick Step in 3 ore 43 minuti e 7 secondi. Per il ciclista olandese è la prima vittoria in questa edizione della Vuelta, seguito sul podio da Démare e Cort. Quarto l'italiano Alberto Dainese. Jakobsen ha bruciato Démare nello sprint in leggere salita di Molina de Aragon che concludeva la quarta frazione. Nonostante una caduta avvenuta a poco più di due chilometri dall’arrivo, la Maglia Rossa rimane sulle spalle di Rein Taaramae. Il calendario della Vuelta spagnola prosegue con la quinta tappa di domani: 184 chilometri da Tarancon ad Albacete.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: