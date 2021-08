CICLISMO Vuelta di Spagna: Roglic torna maglia Rossa Vince la sesta tappa della corsa spagnola Magnus Cort

Lo strappo finale dell'Alto de la Montagna de Cullera è un duello tra Roglic e Cort, e a vincerlo è proprio quest'ultimo che si aggiudica la sesta tappa della Vuelta di Spagna e il quarto successo personale nella corsa. Secondo posto per lo sloveno, che guadagna tanti secondi e si riporta in vetta alla classifica generale e torna a vestire la maglia rossa della Vuelta. Chiude al terzo Andrea Bagioli, con un'ottima prestazione; mentre Ciccone e Aru perdono una trentina di secondi da Roglic. Partenza sprint con tanti corridori che provano ad attaccare senza successo, fino a quando Claeys e Rubio riescono a fuggire sfruttando un momento di pausa del gruppone frenato da una caduta. Negli ultimi 35 chilometri della corsa si portano davanti le squadre degli uomini di classifica, che prendono in mano la situazione.

L'andatura aumenta nuovamente e il gruppo si divide in tre, tra i più in difficoltà c'è la maglia rossa Kenny Elissonde, il cui ritardo però è contenuto. Avvicinandosi allo strappo finale, il vantaggio del gruppo di testa è di solo un minuto: a 5 km dal traguardo Bou prova ad accelerare, ma è marcato da Cort che si difende abilmente. Il danese a 600 metri dalla fine è solo, ma vede dietro di sé avanzare Lopez, Matthews e Roglic, il più aggressivo di tutti, ma non riesce a superare Cort. La settima tappa si preannuncia breve, 150 chilometri totali, ma impegnativa con i suoi sei gran premi della montagna.

