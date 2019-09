Vuelta di Spagna: Roglic vince la cronometro e sale in vetta alla classifica

Ripartita la Vuelta di Spagna con la cronometro individuale dominata dallo sloveno Primoz Roglic, che conclude la tappa in 47'05''. Con questa vittoria Roglic conquista anche la maglia rossa e ora guida la classifica con quasi due minuti di distacco da Alejandro Valverde. Terzo posto invece per Miguel Angel Lopez, mentre l'ex leader della classifica Nairo Quintana scivola in quarta posizione.