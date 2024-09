Eddie Dunbar vince la penultima tappa della Vuelta da Villarcayo al Picon Blanco. Seconda vittoria per il 28enne irlandese replica il successo ottenuto a Padron. Dunbar precede al traguardo Enric Mas e Primoz Roglic, che resta in maglia rossa e avvicina il suo quarto trionfo finale alla Vuelta. Domenica la cronometro finale a Madrid, lo sloveno mantiene un vantaggio in classifica generale su Ben O'Connor di 2':02 minuti, Enric Mas a 2.11 e Richard Carapaz tre minuti.