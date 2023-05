CICLISMO Vuelta femminile: Jumbo-Visma vince la prima tappa

La Jumbo-Visma ha vinto la prima tappa della vuelta di Spagna femminile. La cronometro a squadre della lunghezza di 14,5 km a Torrevieja ha assegnato anche la prima maglia rossa dell'edizione 2023. È la britannica Anna Henderson a vestire la maglia di leader. La Jumbo-Visma ha battuto di un secondo il team Canyon Sram Racing. Quarto posto per la Movistar, guidata dalla vincitrice delle ultime due edizioni, Annemiek van Vleuten. L'atleta l'olandese ha conquistato nel 2022 anche il Tour e il Giro e si candida a ruolo di protagonista anche in questa edizione della Vuelta. Per la prima volta la gara a tappe spagnola prevede sette frazioni. Dopo la crono a squadre, che ha aperto l'edizione 2023, oggi tappa di 105 km da Orihuela a Pilar de la Horadada. La Vuelta femminile si concluderà domenica 7 maggio dopo 730 km totali con una tappa di montagna che prevede l'arrivo a Lagos de Covadonga. Nell'albo d'oro della gara sono tre i successi olandesi su otto edizioni, due a testa per Belgio e Germania, uno per gli Stati Uniti. Da ricordare anche i due secondi posti di Elisa Longo Borghini nel 2020 e 2022 e quello di Giorgia Bronzini nel 2015, ai quali si aggiunge il terzo di Marta Bastianelli nel 2016.

