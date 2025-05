CICLISMO Vuelta femminile, tappa 2: Vos trionfa, Paternoster in maglia rossa

Marianne Vos conquista in volata la seconda tappa della Vuelta femminile, ottenendo il successo numero 256 di una straordinaria carriera. Festeggia l'olandese e festeggia anche Letizia Paternoster: l'azzurra, seconda al traguardo, si prende la maglia rossa di leader della corsa con 2 secondi di vantaggio su Gerritse e 3 su Henderson. Oggi in programma la terza tappa, con probabile nuovo arrivo in volata a Huesca.

