VUELTA SPAGNA Vuelta, Groves fa sua la prima volata

Vuelta, Groves fa sua la prima volata.

C'è la firma di Kaden Groves sul primo arrivo in volata alla Vuelta. A Tarragona il velocista dell'Alpecin Deceuninck ha saltato netto Juan Sebatian Moreno, alla luce dei fatti partito un po' lungo. Theuns terzo, Vendrame solo decimo perde la maglia verde. E così, nel contesto di una giornata prevedibilmente tranquilla per la leadership di Evenepol, tutte le emozioni si sono concentrate nel finale. Prima degli ultimi 20 chilometri, i soli Sepulveda, Okamika e Gonzalez provano a mettere un po' di brio a quello che appare come un trasferimento. Ma a 19 dall'arrivo sono acora tutti insieme e dunque è chiaro che la soluzione di giornata arriverà dallo sprint. Ancora cadute, troppe, una delle quali mette fuori causa Coquard e Buitrago. Ma le sorprese non sono finite. Van den Berg che prende posizione scivola all'ultima curva sparigliando le carte di uno sprint ora tutto da ricostruire. Molano, trovandosi ormai scoperto, prova a giocarsela lunga. Il colombiano va vicino a far saltare il banco, ma Groves gli si aggrappa alla ruota e se lo mangia sul traguardo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: