Vuelta, il sigillo di Pedersen sulla 15a tappa

E alla fine arriva anche graffio di Mads Pedersen. Dopo varie occasioni perse, il velocista danese della Lidk-Trek riesce a vincere una tappa della Vuelta a Espana, la 15a, a Monforte del Lemos, ovviamente in una volata. Ristretta, però, perché arrivata al termine di una lunga fuga in cui Pedersen è stato protagonista fino in fondo. Tra le rinnovate proteste pro-Palestina per la presenza della Israel-Premier Tech in corsa, il danese ha battuto il venezuelano Orluis Aular (Movistar) e l'italiano Marco Frigo (proprio della Israel).

In classifica generale cambia poco o nulla: il gruppo Maglia rossa arriva a 15 minuti e Jonas Vingegaard resta al comando con 48 secondi di vantaggio su Joao Almeida e 2 minuti e 38 su Tom Pidcock. Sesto è Giulio Pellizzari, che mantiene la Maglia bianca di miglior giovane, a 4 minuti 21 di distacco dalla vetta. Ora la Vuelta osserverà l'ultimo giorno di riposo, per poi riprendere martedì e arrivare spedita fino al finale di Madrid, in programma domenica 14.







