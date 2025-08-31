CICLISMO Vuelta: Jonas Vingegaard vince la nona tappa e accorcia in classifica Il due volte vincitore del Tour de France si porta a 37 secondi dal leader della classifica Traeen.

Vuelta: Jonas Vingegaard vince la nona tappa e accorcia in classifica.

Jonas Vingegaard ha vinto la nona tappa della Vuelta, frazione di 195 chilometri da Alfaro alla stazione sciistica di Valdezcaray al termine di una tappa segnata dalla pioggia. Il danese conquista il 40' successo in carriera. Solo Ciccone ha provato a restare attaccato al leader della tappa, ma si è dovuto arrendere. Il norvegese Torstein Traeen è sempre al comando della generale davanti a Vingegaard staccato di 37 secondi. Terzo il portoghese Almeida a 1'15. Il primo degli italiani è Giulio Ciccone a 2'42".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: