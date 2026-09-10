CICLISMO Vuelta, Kung vince la crono ma l'impresa è di Mas Lo spagnolo, che secondo i pronostici avrebbe dovuto perdere fino a 1'15" da Roglic, cede solo 34". Crolla Gall e ora arrivano le montagne

Vuelta, Kung vince la crono ma l'impresa è di Mas.

Un passo avanti, ma più piccolo di quanto ci si aspettasse e di certo non sufficiente. Primoz Roglic accorcia di 34 secondi rispetto a Enric Mas nella classifica generale della Vuelta a Espana, dopo la 18a tappa, quella a cronometro, in cui lo sloveno partiva favorito rispetto alla Maglia rossa e in cui avrebbe dovuto fare di più, per avvicinarsi in maniera sensibile al primo posto. E invece lo spagnolo ha disputato una prova inattesa, chiudendo 12° e limitando benissimo i danni: il distacco tra i due, nella generale, è ancora superiore al minuto e mezzo, 1'37" per la precisione.

A vincere la gara contro il tempo è Stefan Kung, in 25'22"82, due secondi e mezzo meglio di Callum Thornley e quasi nove rispetto a Joao Almeida, mentre Roglic chiude quarto, con 19 secondi di distacco. Il meglio di sé Mas l'ha dato nel terzo settore, dove ha addirittura recuperato due secondi rispetto al rivale, mentre prima della crono i pronostici avevano previsto per lui un ritardo tra il minuto e il minuto e 15 secondi, dopo il traguardo. Fatica tanto, invece, Felix Gall, che crolla in classifica a 3'01" rispetto a Mas, mentre il primo dei non a podio è ancora Richard Carapaz, ma con 5'17" di distacco dalla vetta. E adesso la strada comincia a salire, per due tappe di montagna, prima di quella decisiva, durissima, da La Calahorra a Collado del Alguacil, per un finale che, a oggi, favorisce Mas, ma è comunque tutto da scrivere.

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