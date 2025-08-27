TV LIVE ·
Vuelta, la cronosquadre a Team Emirates. Vingegaard in Maglia rossa

La squadra di Ayuso e Almeida batte la Visma-Lease a bike di 8 secondi. Il danese si riprende la vetta

27 ago 2025
Foto: @lavuelta (X)
Foto: @lavuelta (X)

La cronometro a squadre della Vuelta a Espana va alla Uae Team Emirates Xrg, capitanata da Juan Ayuso e Joao Almeida, mentre Jonas Vingegaard torna in Maglia rossa. Nella quinta tappa della corsa, la prima su suolo spagnolo dopo le quattro tra Italia e Francia, Team Emirates chiude davanti alla favorita Visma-Lease a bike, per 7.8 secondi, e alla Lidl-Trek di Giulio Ciccone, per 9 secondi. Il poco ritardo accumulato consente a Vingegaard, capitano della Visma, di tornare in testa alla generale con otto secondi di margine sui Almeida-Ayuso e nove su Ciccone.




