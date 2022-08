VUELTA SPAGNA Vuelta, la prima "rossa" è di Gesink La Jumbo Visma vince la Crono Squadre

Riecco la Vuelta e riecco la Jumbo Visma del campione uscente Primoz Roglic. La squadra olandese ha dominato sulle strade amiche di Utrecht la cronosquadre di 23 km. Il tempo finale di 24'40'' è di 13'' migliore rispetto a quello della Ineos Grenadiers di Carapaz e di 14 rispetto alla Quick Step di Evenepoel. Il primo sul traguardo è un vecchio gregarione di lusso, l'olandese Robert Gesink, spesso tempo per tutti, ma prima maglia rossa di questa edizione. Proprio davanti al suo pubblico, una festa nella festa.

Segnali interessanti e segnali prospettici da Simon Yates e la sua BikeExchange che per tre quarti del percorso ha tenuto la leadership virtuale per poi flettere decisamente nell'ultima parte e chiudere a 31 secondi dai vincitori. Tutto aperto per l'alba di una bella corsa, ma anche prima bastonate. La EF Education-EasyPost di Rigoberto Uran ed Esteban Chaves, che ha pagato 1'19" , e la Intermarché di Louis Meintjes e Domenico Pozzovivo, attardata di 1'25". Archiviata la cronometro a squadre di apertura della Vuelta 2022, la corsa spagnola resta in Olanda per altre due frazioni. Oggi va da S’Hertogenbosch ad Utrecht: suona il primo campanello per i velocisti più in palla.

