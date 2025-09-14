CICLISMO Vuelta, la protesta pro-Pal fa saltare l'ultima tappa. Vince Vingegaard I manifestanti sfondano le transenne e impediscono l'arrivo della passerella finale

Vuelta, la protesta pro-Pal fa saltare l'ultima tappa. Vince Vingegaard.

È un finale tra protestanti e polizia in assetto antisommossa per la Vuelta e Espana, quella del 70° anniversario, vinta da Jonas Vingegaard senza passerella conclusiva. Sarebbe dovuta essere un'edizione speciale, visto l'importante anniversario, e in qualche senso lo è stata: la prima vinta dal fenomeno danese, uno dei due più forti ciclisti del momento nei grandi giri, e con diverse tappe rimaneggiate per le tante manifestazioni degli attivisti pro-Palestina, che protestavano contro la presenza della Israel-Premier Tech.

Dopo la 20a tappa, quella decisiva, che aveva incoronato re Vingegaard, stamattina i ciclisti erano partiti da Alalpardo per la giornata conclusiva, quella di festa, brindisi e parate, come da tradizione dei grandi giri. A 80 km dal traguardo, però, accade qualcosa: il gruppo, senza comunicazioni precedenti, viene dirottato su un percorso alternativo, con auto nella corsia contraria e parcheggiate sul nuovo tracciato. Poi il ritorno su quello originario, ma a Madrid succede di tutto. In tre punti i manifestanti rimuovono le transenne e scoppia il caos, mentre la folla scende in strada al grido di "No pasarán" (non passeranno).

Con il gruppo diviso da un gruppo di manifestanti, che sfoderano anche uno striscione, si comprende che completare la tappa sia impossibile e così i ciclisti si fermano, scendono dalle bici e ricevono la comunicazione di fine gara, per la gioia dei protestanti. Mentre i corridori della Israel tornavano in albergo scortati dalla polizia, le premiazioni sono state cancellate e si sono accesi ulteriori scontri in centro. La Vuelta, perciò, si chiude senza un ultimo vincitore, ma con un re: Vingegaard conquista la prima Maglia rossa della propria carriera, battendo di 1'16" Joao Almeida e di 3'11" Tom Pidcock. Sesto è Giulio Pellizzari, primo degli italiani, che ha perso la Maglia bianca di miglior giovane proprio nel finale, a vantaggio dello statunitense Matthew Riccitello.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: