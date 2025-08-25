TV LIVE ·
Vuelta, la rivincita di Gaudu: sua la 3a tappa

Il francese torna al successo dopo una stagione difficile e aggancia Vingegaard, ancora in Maglia rossa

25 ago 2025
Foto: Sport Cycling
Foto: Sport Cycling

Terza giornata e terzo arrivo in volata alla Vuelta a Espana. Stavolta, però, Mads Pedersen e Jonas Vingegaard, vincitori dei primi due sprint, si devono accontentare del secondo e del terzo posto: il successo va al francese David Gaudu. Dopo un'annata complessa, con tante difficoltà, il ciclista della Groupama-Fdj si prende la rivincita sull'arrivo di Ceres, in Piemonte, anticipando i due danesi e raggiungendo Vingegaard in vetta alla classifica generale, pur non soffiandogli la Maglia rossa.

Ancora tra i migliori Giulio Ciccone, che però chiude al quarto posto. In classifica generale, ora comandano Vingegaard e Gaudu, con 8 secondi di vantaggio proprio su Ciccone. Quarto è Egan Bernal (Ineos Grenadiers), seguono gli altri, appaiati a 16 secondi di distacco.




