Vuelta, la rivincita di Gaudu: sua la 3a tappa.

Terza giornata e terzo arrivo in volata alla Vuelta a Espana. Stavolta, però, Mads Pedersen e Jonas Vingegaard, vincitori dei primi due sprint, si devono accontentare del secondo e del terzo posto: il successo va al francese David Gaudu. Dopo un'annata complessa, con tante difficoltà, il ciclista della Groupama-Fdj si prende la rivincita sull'arrivo di Ceres, in Piemonte, anticipando i due danesi e raggiungendo Vingegaard in vetta alla classifica generale, pur non soffiandogli la Maglia rossa.

Ancora tra i migliori Giulio Ciccone, che però chiude al quarto posto. In classifica generale, ora comandano Vingegaard e Gaudu, con 8 secondi di vantaggio proprio su Ciccone. Quarto è Egan Bernal (Ineos Grenadiers), seguono gli altri, appaiati a 16 secondi di distacco.

