VUELTA Vuelta: Leknessund vince con il lutto al braccio Doppietta della Uno-x Mobility nel giorno del lutto nazionale per la morte di Re Harald V

Vuelta: Leknessund vince con il lutto al braccio.

Nella tappa numero 7 della Vuelta doppietta norvegese, del team norvegese Uno-X Mobility. Nel giorno del lutto nazionale per la morte di re Harald V Andreas Leknessund vince in solitaria, conquistando la settima tappa con arrivo in salita a Aramón Valdeliranes davanti al compagno di squadra Tobias Johannessen, che precede Wout Van Aert. Il Team Uae ha concesso ampio margine alla fuga, difendendo senza patemi la maglia rossa, con Tadej Pogacar che ha guadagnato ancora qualche secondo sui rivali per la classifica generale e ora ha un vantaggio di 3'50" su Eric Mas e di 4'50" su Primosz Roglic.

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