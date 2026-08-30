VUELTA Vuelta: Mas vince la 9ª tappa ed è sempre più leader Lo spagnolo ha ora 1'18" di margine su Roglic in classifica generale

Vuelta: Mas vince la 9ª tappa ed è sempre più leader.

Dopo lo shock per la caduta e il ritiro di Tadej Pogacar, la Vuelta cerca un nuovo padrone nella nona tappa, con arrivo in salita ad Alto de Aitana dopo 187 km, 6 gran premi della montagna e oltre 5000 metri di dislivello.

Nel gruppo maglia rossa il ritmo va molto a strappi nella lunga salita finale di 22 km al 6% di pendenza media. A 3 km dall'arrivo Enric Mas prova a fare selezione. La maglia bianca Oscar Onley è il primo a riportarsi sul leader della generale, mentre Primosz Roglic perde qualche metro, ma in progressione si riporta sui due di testa. In vista dell'ultimo km la maglia rossa aumenta ancora il ritmo e questa volta anche Roglic deve alzare bandiera bianca, mentre Onley riesce a rimanere alla sua ruota.

Si arriva al traguardo con una volata a due, dove Mas non concede nulla al giovane inglese e si prende la tappa, aumentando il vantaggio nella generale. Roglic al traguardo paga 12 secondi, Gall arriva 18", mentre Richard Carapaz, uno dei più attivi nel gruppo maglia rossa, paga tanto nel finale e chiude a quasi un minuto di distanza.

In classifica generale Mas aumenta il suo vantaggio e ora ha 1'18” di margine su Roglic. Felix Gall è terzo a 1'39”, mentre Onley sale in quarta posizione a 2'20” di distacco dalla vetta.

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