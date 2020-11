CICLISMO Vuelta, Philipsen vince in volata la tappa 15 Battuti Ackermann e Steimle. Nessuna novità nella generale, con Roglic in rossa.

Per la seconda volta di fila è un belga a prendersi la tappa della Vuelta. Dopo Wellens tocca a Jasper Philipsen, che s'impone in volata sui tedeschi Ackermann e Steimle e conquista la 15ma frazione, 230 km da Mos a Puebla de Sanabria. Invariata la testa della generale, con Roglic in rossa con 39" su Carapaz, 47" su Carthy e 1' 42" su Martin. Domani si entra nel vivo con la terzultima tappa, 162 km da Salamanca a Ciudad Rodrigo: una frazione mossa con due GPM piuttosto impegnativi.

