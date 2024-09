Vuelta, prima vittoria per Castrillo

Non scorderà la prima vittoria in carriera, Pablo Castrillo. Il giovane ciclista spagnolo della Equipo Kern Pharma ha firmato una memorabile impresa nella dodicesima tappa della Vuelta. Decisivo l'attacco a dieci km dall'arrivo quando con una strappo deciso ha lasciato sul posto i compagni di fuga involandosi verso l'arrivo. Erano nove i fuggitivi della prima ora che grazie ai cambi giusti e una bella collaborazione avevano preso quasi 10 minuti di vantaggio. E tutto nonostante il gruppo fosse tutt'altro che disinteressato all'azione, anzi avesse lavorato nel tentativo di ricucire o per lo meno di ridurre lo strappo. Negli ultimi 15 km di tappa comincia la bagarre con il tentativo di Soler a rompere il lungo accordo su cambi e collaborazioni. Di fatto è cominciata così la ricerca della vittoria individuale, una volta chiaro che il gruppo non avrebbe più costituito più minaccia. Soler ripreso e nuovo tentativo di Carlos Verona assorbito il qualche è partito a cannone Pablo Castrillo. Un'azione decisa che in un attimo gli ha fatto prendere una decina di secondi da investire in un finale di fuoco. La resistenza a oltranza del giovane spagnolo, sempre nel mirino e mai ripreso, gli è valsa la tappa, prima vittoria per lui in carriera otto secondi davanti a Pole e qualcosa in più su Soler. Immutata la generale con O'Connor in rosso su Roglic e Mas. Ma ora si fa sul serio e si entra nel week end con tappe che risulteranno decisive.