Vuelta, primo successo in carriera per Pellizzari.

A fine gara lo ha definito il momento più bello della propria carriera, e ne aveva ben ragione, ma c'è da sperare e immaginare che Giulio Pellizzari possa spingersi ben oltre una singola vittoria di tappa, seppur prestigiosa. La stella del corridore marchigiano, che già aveva cominciato a brillare in primavera con il sesto posto al Giro d'Italia, ha illuminato ieri la Vuelta a Espana, con uno splendido successo nella 17a giornata di gara: è il suo primo da professionista, arriva su una salita di un grande giro e con la maglia di miglior giovane sulle spalle. Non male. E mentre Jonas Vingegaard mantiene la Maglia rossa, tra le proteste degli attivisti pro-Palestina che ormai si presentano ogni giorno sulle strade della Vuelta, Pellizzari si avvicina al podio della generale, ora distante un minuto e 23 secondi.

La tappa condotta dall'italiano è intelligente ed efficace. Con la fine della Vuelta ormai all'orizzonte, tutti gli uomini di classifica si portano in testa alla corsa, in gruppo. Tra loro anche Vingegaard, che marca gli avversari a vista, e il marchigiano, che è quinto in graduatoria. Sull'ultima salita, Pellizzari attacca a pochi chilometri dal traguardo e nessuno vuole o riesce stargli a ruota. E così, l'italiano arriva in solitaria sull'Alto de El Morredero, con 16 secondi su Tom Pidcock e 18 sul compagno di squadra Jai Hindley. Vingegaard è quarto e riesce non solo a controllare gli altri, ma anche ad aumentare lievemente il proprio vantaggio su Joao Almeida.

E ora tocca alla seconda cronometro, quella individuale, con Filippo Ganna in gara come favorito, per cercare di regalare all'Italia la seconda vittoria consecutiva.

