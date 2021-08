CAMBIO IN ROSSA Vuelta: Roglic cade, Eiking al comando IL nuovo leader ha 58" di vantaggio su Martin. Tappa a Storer.

Cambio al vertice alla Vuelta di Spagna, che dopo la tappa 10 da Roquetas del Mar a Rincon de la Victoria, vinta dall'australiano Michael Storer, vede ora al comando Odd Christian Eiking. Il norvegese strappa la Rossa a Primoz Roglic, che attacca, fa il vuoto sui rivali principali ma poi cade in una curva in discesa, così per il momento si ritrova senza scettro. Eiking ha ora 58" di vantaggio su Martin e 2' 17" sullo stesso Roglic. Storer, al suo secondo successo di questa edizione dopo quello della tappa 7, si è imposto dopo una lunga fuga solitaria: al traguardo ha chiuso con 22" di vantaggio su Vansevenant e Champoussin. Domani sotto con la tappa 11 Antequera-Valdepanas de Jaen, km 133, con punte del 20% nell’ultimo chilometro.

