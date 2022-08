Vuelta: Roglic si prende tappa e maglia

Quarta tappa, quarta maglia rossa diversa. Questa volta, però, se la prende uno dei grandi favoriti della Vuelta: Primoz Roglic. Lo sloveno approfitta delle prime montagne – quella di seconda categoria al Puerto de Opakua e soprattutto quella di terza al Puerto de Herrera – per conquistare la quarta tappa e il primato nella generale. E' il decimo hurrà in carriera al Giro di Spagna per Roglic che, in un muro finale simil Freccia Vallone, non ha rivali e alza le mani al cielo sul traguardo di Laguardia, il primo nella penisola iberica. Vuelta che, infatti, è tornata in Spagna dopo le prime frazioni olandesi e il giorno di trasferimento. Il corridore della Jumbo-Visma ha preceduto due diretti rivali per il successo finale come il danese Mads Pedersen, secondo, e lo spagnolo Enric Mas, terzo. E grazie a questa vittoria Roglic sfila al compagno di squadra Edoardo Affini la maglia rossa, come detto, e ora comanda con 13 secondi di vantaggio su Sepp Kuss e 26 sul terzetto formato da Hayter, Sivakov e Hart. Negli ultimi km ci ha provato anche lo squalo Vincenzo Nibali, all'ultimo Grande Giro della sua carriera. Quinta tappa della Vuelta simile alla quarta per caratteristiche: domani si va da Irun a Bilbao passando per 5 GPM, 3 di terza categoria e due di seconda.