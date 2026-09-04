CICLISMO Vuelta, tappa 13: Van Aert vince su Pareit-Pentre Nella generale non cambia nulla, Mas resta in Rossa con 1' 45" su Roglic.

Vuelta, tappa 13: Van Aert vince su Pareit-Pentre.

I 193 km da Almuñécar a Loja si decidono nell'ultimo km di salita: dopo una tappa 13 col gruppone in fuga, Wout Van Aert piazza l'ennesimo attacco e va a prendersi il suo primo successo di questa Vuelta. L'unico a tenere al suo allungo decisivo è Valentin Paret-Peintre, che lo segue fino al traguardo alternandosi con lui al comando, arrendendosi definitivamente solo sul tratto conclusivo. Chiude il podio uno degli altri protagonisti sia della giornata che dell'edizione, Matthew Brennan, che stavolta lascia gli onori al compagno di Visma e arriva con 24” di ritardo.

La 13 è una tappa non da classifica, movimentata da tre ascese ma non abbastanza ardua da rimescolare le carte. Così, in testa alla generale non si muove nulla: Enric Mas resta in Rossa, con 1' 45” su Primoz Roglic e 2' 06” su Felix Gall. Qualcosa potrebbe cambiare con la tappa di domani, 155 km da Jaén fino al tremendo arrivo in cima a Sierra de la Pandera, 4mila metri di dislivello e traguardo dopo 8,4 km al 7,8% di pendenza.

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